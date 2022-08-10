مزايا سن المعاش في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. ممكن تشتغل بعد الـ60

يعد سؤال ما هو سن المعاش في القطاع الخاص؟، من الأسئلة الشائعة المتكررة حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، والذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، وسط ترقب من الملايين العاملين بالقطاع الخاص.

سن المعاش في القطاع الخاص

وحسب مواد مشروع قانون العمل الجديد، فإنّ سن المعاش في القطاع الخاص، جرى تحديده عند سن الـ60، مع وضع حالات يجوز فيها مد سن المعاش، وهو ما تستعرضه «الوطن»، خلال السطور التالية:

ومن الحالات الواردة في مشروع قانون العمل الجديد، يمكن خلالها مد سن المعاش، حيث سمح المشرع من خلال القانون وأعطى الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد عامل القطاع الخاص إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت تلك المدة تزيد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة يحظر قانون العمل الجديد إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وفي المقابل حظر مشروع قانون العمل الجديد، أن يقل سن المعاش «التقاعد» عن 60 عاما.

سن المعاش في القطاع الحكومي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سن المعاش، عند 60، ولكن مع وجود خطة هدفها رفع سن المعاش بشكل تدريجي، ليكون عند 65 عاما في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

ووفقًا للخطة الجديدة المتابعة والتي تستهدف رفع سن المعاش في القطاع الحكومي، فمن المقرر أن يبدأ التدرج بعد 10 سنوات، بحيث يكون المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في عام 2034، و63 في عام 2036، و64 في عام 2038، و65 في عام 2040.