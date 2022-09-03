التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم غرقا في مصارف مائية بدائرة مركز شبين القناطر في 3 وقائع منفصلة، حيث نزلوا للاستحمام وجرفتهم المياه لعدم إجادتهم السباحة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الثلاث حوادث وسؤال ذويهم.

بلاغ بغرق 3 أشخاص

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود 3 بلاغات مختلفة بغرق 3 أشخاص أثناء الاستحمام في مناطق متفرقة بشبين القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الغرقى هم «محمود س ك»، 17 سنة، ترزي، و«محمود ا س»، 13 سنة، طالب، و«منصور ع ا»، 20 سنة، عامل.

نقل الجثث للمستشفى

وتبين من التحريات أن المتوفين لقوا مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام في بحر شبين وترعة المرصفاوية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث ونقلها لمستشفى شبين القناطر، وصرحت النيابة بالدفن.

انتشال جثة غريق

وفي واقعة أخرى، كلفت أجهزة التحقيق في مركز الخانكة بالقليوبية، أجهزة البحث الجنائي، بمواصلة الإجراءات الخاصة بتحديد هوية جثة لشخص مجهول عثر عليها وتم انتشالها من منطقة ترعة الإسماعيلية بقرية سرياقوس في مركز الخانكة.

وكانت أجهزة أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بعثور أهالي قرية على جثة شاب غريق بترعة الإسماعيلية في نطاق القرية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثاني من عمره، ولم يعثر على أي أوراق معه، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى، وكلفت أجهزة المباحث بالنشر عن الجثة وفحص البلاغات الخاصة بالتغيب والغرق في المناطق المتاخمة لمكان العثور على الجثة لتحديد هويتها.