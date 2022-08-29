رئيس «العاصمة الإدارية»: الانتهاء من تشطيبات حي المال والأعمال خلال 2022

قال شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تعد المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وبتولي جهاز العاصمة تنفيذ العديد من المشروعات ومنها المرافق بإجمالي مساحة 40 ألف فدان في المرحلة الأولى من شبكات المياه النقية والصرف الصحي والري والحريق والإنارة والكهرباء وأعمال تنيسق الموقع العام للمحاور داخل العاصمة.

أهم مشروعات العاصمة الإدارية

وأوضح «الشربيني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجري العمل على روافع مياه الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن حي المال والأعمال من أهم مشروعات العاصمة، ويتضمن 20 برجا متعددة الاستخدام، ويعد علامة مميزة نظرا لتوسط الحي البرج الأيقوني.

تشطيبات الأبراج الخارجية

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية في أبراج حي المال والأعمال، ويجري الانتهاء خلال العام الجاري من تشطيبات الأبراج الخارجية الخاصة بالواجهات، والعمل في التشطيبات الداخلية للمنشآت السكنية، مضيفا أن هناك مشروعات للحدائق المركزية في محيط النهر الأخضر الذي يعد الأكبر على مستوى العالم ويضم 1000 فدان في المرحلة الأولى ويخدم كل زوار العاصمة وسكانها.

بحيرات مائية ونوافير بمساحة 20 فدانا

وأكد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة تتضمن بحيرات مائية ونوافير بمساحة 20 فدانا، بالإضافة لعدد كبير من المطاعم والكافيهات والاستراحات على شواطئ النهر الأخضر، ومسارات لممارسة الرياضة وخاصة لذوي الهمم.