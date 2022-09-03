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وصول نهال عنبر وخالد جلال جنازة المخرج علي عبد الخالق

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أحمد عبد الرحمن
12:29 م | السبت 03 سبتمبر 2022
علي عبد الخالق

علي عبد الخالق

وصل منذ قليل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال، جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، المقامة حاليًا بمسجد السيدة نفسية.

كما وصلت منذ قليل أيضًا، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى الجنازة للمشاركة في تشييع جثمان المخرج الراحل.

عزاء علي عبد الخالق

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق، رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان، وتم تحديد موعد تلقي العزاء يوم الإثنين المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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بقلم أحمد عبد الرحمن