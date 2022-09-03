وصول جثمان المخرج علي عبد الخالق إلى مسجد السيدة نفيسة

وصل، منذ قليل، جثمان المخرج علي عبد الخالق إلى مسجد السيدة نفسية بمحافظة القاهرة، لأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه.

وغيب الموت علي عبد الخالق، أمس، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، لينهي مشوارا حافلا بالأفلام والمسلسلات التي مثلت علامات في تاريخ السينما والدراما.

من هو المخرج علي عبد الخالق؟

ولد علي عبد الخالق في يوم 9 يونيو عام 1944 بمحافظة القاهرة، وعقب إنهاء دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، وبعد تخرجه في معهد السينما عام 1966، عمل مساعد مخرج لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، وتميز فيها وحصد عنها جوائز دولية عدة.