أبرز جهود «القوى العاملة» في أغسطس: ورش لتأهيل الخريجين بالمحافظات

تواصل وزارة القوى العاملة، تنظيم دورات وورش لتدريب الشباب والخريجين على الحرف والمهن لتأهيلهم لسوق العمل في جميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن تبدأ اليوم ورش تدريب لشباب وخريجي محافظتي الإسكندرية والوادي الجديد.

جهود القوى العاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل

وخلال السطور تالية، تستعرض «الوطن»، أبز جهود وزارة القوى العاملة، في تدريب وتأهيل الشباب لاختراق سوق العمل، خلال شهر أغسطس الماضي.

دورة للتدريب على رعاية ذوي القدرات الخاصة في المنيا

أطلقت مديرية القوى العاملة في محافظة المنيا، دورة التدريب المهني المجاني لـ16 متدربا ومتدربة على مهنة جليس ورعاية ذوي القدرات الخاصة والمسنين، بمركز النهضة للتدريب بالمحافظة.

10 دورات تدريب على التفصيل والسباكة والكهرباء بأسيوط

وفي أسيوط، انتهت مديرية القوى العاملة من تنفيذ 10 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التركيبات، بإجمالى 100 متدرب من خلال وحدة التدريب المتنقلة إلى مركز البداري، بعد انتهاء مهام عملها بمركز ومدينة ساحل سليم.

وقال حازم حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إن عملية التدريب تتم في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أطلقتها الوزارة، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف والارتقاء بمعيشة المواطن.

ورش تدريب لصيانة التليفونات المحمولة في بورسعيد

وفي بورسعيد، نفذت مديرية القوى العاملة ورش للتفصيل والحياكة يستفيد منها 73 متدربة، بالإضافة إلى 10 متدربين في ورشة صيانة وإصلاح التليفون المحمول، و10 متدربين في ورشة الكهرباء.

وفي سياق آخر، أرسلت الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات وسوق العمل بوزارة القوى العاملة، خطابا إلى جميع مديري المديريات التابعة لها بالمحافظات، لحثهم على المتابعه الدورية على الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب، والتي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة.

وطلبت الإدارة المركزية من المديريات، المتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية، وإرسال ما يفيد ذلك إلى الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.

وجاء في خطاب الإدارة، إن ما سبق يأتي في إطار توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة، بخاصة مع اقتراب الإعلان عن النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة بصفة دورية كل أسبوعين.