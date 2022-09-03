القوى العاملة: خطة لزيادة المتدربين على مهن يحتاجها سوق العمل بالإسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، كشفت فيه عن عقد لقاء بديوان عام المديرية بشأن أنشطة المديرية، إذ تضمن التقرير لقاء مدير المديرية المستشار ياسر سعيد، مع النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، لبحث سبل التعاون بين المديرية وممثلي الشعب في مجلس النواب، والتطرق إلى دعم وتفعيل دور المديرية في المزيد من تدريب و تأهيل وتشغيل جميع الفئات القادرة علي العمل.

التدريب على المهن المختلفة

وقال «سعيد» في تصريحات صحفية اليوم السبت أنَّ اللقاء استعرض الخدمات التي تقدمها المديرية لجميع أهالي الإسكندرية، والتدريب على المهن المختلفة المقدمة في جميع المجالات، وسبل نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل.

تطوير الورش

ومن جهته، أشاد نائب البرلمان بـ مجهودات المديرية في هذه المجالات وأبدى استعداده للتعاون في سبيل زيادة عدد المتدربين، وكذلك تطوير الورش المزمع التدريب على الحرف الخاصة بها.