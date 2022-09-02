القوى العاملة تبدأ استعداداتها للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، بحضور ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الاتحاد ومجلس إدارته.

الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي

وتناول اللقاء بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستعدادات الجارية للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.

كما تناول اللقاء الاستعداد للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، والتي سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر المقبل.

زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الوزير حسن شحاتة أكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الشركاء والتنسيق معهم ،وان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية، وأن الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره، وإشراكه في كافة القرارات والتشريعات واللوائح التي تخص العمال يأتي في أولويات الوزارة كون ذلك يتماشى أيضا مع كافة المعايير المحلية والعربية والدولية التي تحث على الحوار الاجتماعي بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.

ومن جانبه جدد الوفد العمالي المشارك في الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، وقالوا انهم حريصون على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال، موضحين أن التوزان والعدالة في علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج، ويخدم برامج التنمية في إطار الجمهورية الجديدة، ووجه الوفد العمالي الدعوة إلى الوزير شحاتة لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026، والمقرر عقدها الاسبوع المقبل.