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القوى العاملة: اجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين.. وخطة لتمكين المرأة

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ماهر هنداوي
12:53 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
القوى العاملة: اجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين.. وخطة لتمكين المرأة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بشأن عقد اجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، حقوق الإنسان، التواصل المجتمعي، وأعضاء الوحدة للوقوف على آخر مستجدات أعمال الوحدة داخل المحافظة، وتقديم المقترحات والتوصيات حول تطوير عملها.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية في تقريرها، إن الاجتماع تناول مناقشة مفتوحة، ووضع التصورات، لمساعدة الوحدة على استكمال وتطوير أعمالها، وبحث الأنشطة التي تنفذها الوحدة والوقوف على درجة تحقيق أهدافها فضلاً عن عرض إنجازات الوحدة.

وشددت مدير المديرية في ختام اللقاء، على أهمية بلورة الأفكار الاستراتيجية لـ تمكين المرأة في صورة خطط فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك لتحسين بيئة عمل المرأة وجعلها بيئة آمنة عن طريق المحفزات الإيجابية للعمل، وذلك في ظل استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.