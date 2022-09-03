«الدفاع الروسية»: أسقطنا مقاتلتين أوكرانيتين في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سوخوي-25» في منطقة خيرسون، وفق نبأ عاجل أوردته قناة «العربية».

هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على إقليم خيرسون

كانت القوات الروسية تمكّنت من فرض سيطرتها على إقليم خيرسون من قبل، غير أن القوات الأوكرانية أعلنت شن هجوم مضاد لإعادة فرض السيطرة الأوكرانية على المنطقة.

ومؤخرًا، أعلنت القوات الروسية عن التصدي للهجوم المضاد للقوات الأوكرانية من خلال تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، سواء على مستوى عدد الجنود، أو المعدات العسكرية المستخدمة في الهجوم.

أهمية إقليم خيرسون

وتعد منطقة خيرسون من أهم المناطق الاقتصادية في أوكرانيا، إذ تمثل مركزاً اقتصادياً على سواحل البحر الأسود.