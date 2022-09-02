أوكرانيا تعلن مقتل حوالي 100 عنصر من القوات الروسية

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 102 من القوات الروسية، وتدمير 5 مستودعات للذخيرة ومركز مراقبة الطائرات بدون طيار، في جنوبي أوكرانيا، أمس الخميس.

موسكو تقصف بقنابل شديدة الانفجار منطقة «ميكولايف»

وقالت قيادة العمليات، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى قصف روسي، على مواقع القوات الأوكرانية في «بيريسلاف» بمنطقة «خيرسون»، دون وقوع إصابات، كما قصف موسكو، بقنابل شديدة الانفجار زنة 500 كيلو جرام على منطقة «ميكولايف»، مما أدى إلى إصابة أحد المدنيين.

وألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسميا عمل وفد بلاده في مجموعة الاتصال الثلاثية «أوكرانيا-روسيا-منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، لحل الوضع في شرق أوكرانيا، الصادربتاريخ 5 مايو 2020 .

وألغي القرار، 6 مراسيم رئاسية من 2020-2021 بشأن عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال وتكوين الوفد.

بدورها، قالت الرئاسة الأمريكية، إن «واشنطن»، لن ترسل قوات أمريكية لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة «زابوريجيا» النووية، وأعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن تطلع بلاده فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

5 ممثلين من بعثة «وكالة الطاقة الذرية» في محطة «زابوريجيا» النووية

وأمس الخميس، غادر مدير عام «وكالة الطاقة الذرية»، رافائيل جروسي وبعض من أعضاء وفده، محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وأشارت مجموعة «أنيرجواتوم» الأوكرانية المشغلة للمحطة، على «تليجرام»، إلى تواجد 5 ممثلين من بعثة الوكالة في المحطة لتفريغ المعدات التي أحضروها.

وأضافت «أنيرجواتوم»، أنه من المقرر أن يظل مفتشو «وكالة الطاقة الذرية»، في محطة «زابوريجيا» النووية حتى غدا السبت، وفقا لما ذكرته وكالة«شينخوا» الصينية للأنباء.

من جانبه، قال جروسي في تغريدة، إن فريقه أكمل جولته الأولى في المناطق الرئيسية التي أرادوا رؤيتها في المفاعل، مشيرا إلى ان أن بعثة «وكالة الطاقة الذرية» ستقيم وجودا مستمرا في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

من جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مفتوحا بعنوان «الحديث عن المهم»، أمام الطلاب الفائزين في الأولمبياد ومسابقات الثقافة والفنون والعلوم والرياضة في «كاليننجراد»، إلى أن وزير التعليم أخبره أنه خلال جولة تفقدية أجراها لمدارس إقليم «دونيتسك» ومناطق أخرى ومن خلال تحاوره مع طلاب المدارس اكتشف أنهم لا يعرفون شيئا عن وجود جسر القرم.

وأضاف بوتين، أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 كانت غالبية المواطنين في إقليمي «دونيتسك» و«لوجانسك»و«شبه جزيرة القرم» غير راضين عن نتائج الانقلاب مما دفع السلطات الأوكرانية، إلى نبذهم واضطهادهم وشن حرب ضدهم، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها الجنود الروس في «دونباس».

من جانبه، قال مندوب فرنسا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، رئيس «مجلس الأمن الدولي»، نيكولاس دي ريفيير إنه في حال قرر زيلينسكي القدوم إلى نيويورك لن يتم غلق الأبواب بوجهه.

تأجيل إطلاق خط سكك حديدية للركاب يربط شبه جزيرة القرم بـ«خيرسون» و«زابوروجيا»

بدوره، أعلن رئيس «شبه جزيرة القرم» سيرجي أكسيونوف، أمس الخميس، تأجيل إطلاق خط سكك حديدية للركاب يربط شبه الجزيرة بمنطقتي «خيرسون» و«زابوروجيا»، جنوبي أوكرانيا، لاعتبارات أمنية.

وأضاف أكسيونوف في مقابلة مع محطة «تتار القرم»، أن خدمة الحافلات تعمل، لكن قلة قليلة من الناس، تصل إلى 250 في اليوم.

وفي سياق آخر، بعث العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، لبوتين، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الحكومة البريطانية تعلن ضخ 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع محطة نووية

اقتصاديا، رفضت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، توضيح ما إذا كان سيتم رفع الحظر المفروض على واردات نفط روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا وافق وزراء مجموعة السبع التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كل من «المملكة المتحدة-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-كندا» على تحديد سقف سعري لنفط موسكو.

وأشارت المتحدثة باسم « البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إلى اجتماعا، لوزراء مالية دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، ضخ 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع محطة نووية لسد عجز الطاقة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية.