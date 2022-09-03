أوكرانيا تعلن مقتل 106 جنود روس في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 106 جنود روس، وتدمير 14 دبابة «تي 72-تي 62» في منطقة العمليات الجنوبية، أمس الجمعة، مضيفة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوضع لايزال صعبا، لكنه تحت السيطرة، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«موسكو» شنت 8 غارات جوية على مواقع أوكرانية

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية، إلى شن «موسكو»، 8 غارات جوية على مواقع أوكرانية، فيما ردت القوات الجوية الأوكرانية، بـ 22 غارة، بينما نفذت وحدات الصواريخ والمدفعية أكثر من 400 مهمة، مضيفة أن القوات الأوكرانية دمرت طائرتان بدون طيار للاستطلاع و 35 عربة أفراد مصفحة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة «زابوريجيا»، فلاديمير روجوف، إن أكثر من 15 قاربا سريعا تحمل مسلحين يتجهون من الأراضي الأوكرانية باتجاه مدينة «إنيرجودار» التي تخضع لسيطرة روسيا، مشيرا إلى تواجد نحو 40 قاربا في مياه نهر دنيبر، ويتحرك ما لا يقل عن 15 من هذه القوارب السريعة.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن درجة مشاركة «واشنطن» في الوضع حول أوكرانيا مستمرة في الازدياد، بما فيها توفير الدعم العسكري، وهذا اتجاه خطير.

وأضاف ريابكوف، أن «موسكو» حذرت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من العواقب التي قد تحدث عندما تقوم، بمثل هذا الضخ للأسلحة والانخراط في أشكال أخرى من الدعم المباشر لـ«كييف»

وأوضح المسؤول الروسي، أن من خلال ذلك تضع «واشنطن» نفسها في موقف قريب مما يمكن تسميته طرفا في النزاع، مشيرا إلى الخط الرفيع الذي يفصل الولايات المتحدة عن أن تصبح طرفا من النزاع، مشددا على أن عواقب ما يحدث ستكون وخيمة.

ريابكوف: استخدام الأسلحة النووية موجود في العقيدة العسكرية الروسية

وقال ريابكوف، إن يمكن لـ«موسكو» استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، مضيفا على قناة «روسيا 24» التلفزيونية، إن الأمر موجود في العقيدة العسكرية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وطلبت «موسكو»، 56 تأشيرة دخول للولايات المتحدة ليتسنى لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له السفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها لم تتسلم أي شيء حتى الآن، فيما قال سفير روسيا لدى المنظمة، فاسيلي نيبينزيا في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، إن الأمر أصبح مثيرا للانزعاج.

نيبينزيا: الصحفيون المرافقون وأفراد طاقم طائرة لافروف لم يحصلوا على التأشيرات

وأضاف نيبينزيا، أن الصحفيين المرافقين وأفراد طاقم طائرة لافروف لم يحصلوا على التأشيرات أيضا، فيما أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن «واشنطن» تتعامل بجدية مع التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لـ«الأمم المتحدة»، مضيفا أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأمريكي، ولا يمكن التعليق على الحالات الفردية.

وفي وقت سابق، قال مدير «وكالة الطاقة الذرية»، رفائيل جروسي، إن محطة «زابوريجيا» النووية الأوكرانية والتي تسيطر عليها روسيا، تعرضت لعدة هجمات، مضيفا في مؤتمر صحفي فور عودته إلى فيينا، إن الأمن مقلق بسبب سيطرة روسيا على المحطة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جروسي: الوضع في محطة «زابوريجيا» النووية آمن حتى الآن

وأشار جروسي، إلى أن الوضع في محطة «زابوريجيا» النووية الأوكرانية آمن حتى الآن ووقوع حادث محتمل، مضيفا أن 6 من أصل 14 شخص زارو المحطة من موظفي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سيبقون في المحطة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أجندة توسعة «الاتحاد الأوروبي» باتت أسيرة المصالح السياسية الضيقة.