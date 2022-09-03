«وزير الأوقاف»: الرئيس السيسي خير داعم لأهل القرآن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرجع إليه الفضل بعد الله عز وجل، فيما تم من تطوير لمسجد الإمام الحسين حتى وصل إلى هذه الحالة التي نراه عليها اليوم، وهو خير داعم لأهل القرآن، وما نحن فيه الآن من أننا نجلس آمنين مطمئنين، فهو بفضل الله «عز وجل» ثم بما يدعمنا به «السيسي».

متابعًا، أن الدين لابد له من وطن آمن مستقر يحمله إلى العالمين، فلو لم يكن هناك الأمن لما كانت هذه الجلسة، ونسأل الله العلى العظيم، أن يجعل مصر أمنًا أمانًا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، وأن يجزي رئيسنا عبد الفتاح السيسي خير الجزاء عما يقدمه لخدمة الدين والوطن وخدمة القرآن وأهله، وأن يجزي كل من ساهم أو شارك في هذه المقارئ خير الجزاء.

اللقاءات تهدف لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى

وأكد وزير الأوقاف أنه يقول سبحانه: «وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ»، وأي يوم أرجى عند الله «عز وجل» من هذه اللقاءات في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول «صلى الله عليه وسلم»: «ما اجتمَعَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللَّهِ يتلونَ كتابَ اللَّهِ، ويتدارسونَهُ فيما بينَهم إلَّا نزلَت عليهِم السَّكينةُ، وغشِيَتهُمُ الرَّحمةُ، وحفَّتهُمُ الملائكَةُ، وذكرَهُمُ اللَّهُ فيمَن عندَهُ»، ونسأل الله «عز وجل» أن نكون منهم، كما نسأله سبحانه أن تكون هذه اللقاءات شاهدة لنا يوم القيامة حيث يقول سبحانه: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» فالزمان يشهد، والمكان يشهد، وأن يجعل القرآن الكريم شافعنا وقائدنا إلى الجنة، حيث يقول «صلى الله عليه وسلم»: «الصيامُ والقرآنُ يَشْفَعانِ للعبدِ، يقولُ الصيامُ : أَيْ رَبِّ ! إني مَنَعْتُهُ الطعامَ والشهواتِ بالنهارِ، فشَفِّعْنِي فيه، ويقولُ القرآنُ : مَنَعْتُهُ النومَ بالليلِ، فشَفِّعْنِي فيه ؛ فيَشْفَعَانِ».

وأوضح الدكتور محمد مختار، أن هدفنا ورسالتنا هي خدمة القرآن وأن نستعيد أمجاد دولة القراءة المصرية خدمة لكتاب الله، إذ يقول أحد العلماء الحكماء: «يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا، ولكنك إلى نصيبك من الباقية أحوج، فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة وكانت عينك على طاعة الله مَرَّ بنصيبك من الدنيا فانتظم انتظامًا فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة، وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا على حساب نصيبك من الآخرة ضيعت نصيبك من الآخرة وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر، وليس لك منه إلا ما كتب».

وأضاف «جمعة»، أن هناك أملًا كبيرًا في الله «عز وجل»، أن هذا الجيل قادرًا بإذن الله تعالى على حمل الأمانة وأداء الرسالة في خدمة كتاب الله، وعلى استعادة أمجاد دولة التلاوة المصرية.

الأوقاف مستمرة في التوسع بالأنشطة القرآنية

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جلسة كاملة في المؤتمر الدولي الذي سيقام في الفترة ما بين 24 و25 من شهر سبتمبر الجارِ لنخبة من أعلام دولة التلاوة، لِنُسمِعَ العالم كله صوت أعلام القراء المصريين، وليتأكد الناس جميعًا أن الخير في أمة محمد «صلى الله عليه وسلم» باق إلى يوم القيامة، مبينًا أن الأمر لم يقف على حد القراءة فقط، بل إننا نتوسع في فهم كتاب الله «عز وجل» تفسيرًا، فأخذنا في عقد عدة مجالس للإقراء في تفسير القرآن الكريم لمجموعة من نخبة من المتخصصين في التفسير.

وتابع: «الوزارة مستمرة في التوسع في الأنشطة القرآنية، حيث يوجد أكثر من 3500 مسجد يقيم المقارئ سواء للأئمة أم للجمهور أو للواعظات، وأكثر من 7000 مسجد يقيم البرنامج الصيفي للطفل، تقوم أيضًا على خدمة كتاب الله حفظًا ومراجعة للنشء».

وأعرب الشيخ محمد أحمد صالح حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على عنايته الفائقة بأهل القرآن الكريم، سائلًا الله «عز وجل» أن يمده بمدده وأن يحفظه بحفظه وأن يعينه على ما يحمله من مسئولية، والدكتور محمد مختار جمعة، لاهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، كما تقدم بالشكر والعرفان للمشايخ القراء على مجهوداتهم لإيصال كلام الله «عز وجل» إلى العالمين، مشيرًا إلى أنه عضو مقرأة منذ عام 1966، ولم يشهد هذه النهضة وهذه الأفكار المباركة التي توصل القرآن الكريم إلى ربوع مصر، ليتعلم الجمهور كيف يقرأ كتاب الله (عز وجل)، شاكرًا كل من ساهم في هذه الجهود المباركة.

مقرأة كبار القراء

وقد عُقدت المقرأة بحضور كبار أعلام دولة التلاوة المصرية، منهم الشيخ محمود محمد الخشت، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ طه محمد النعماني، الشيخ أحمد تميم المراغي، الشيخ أحمد أبو فيوض، الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، الشيخ هاني الحسيني، الشيخ عبد الناصر حرك، الشيخ محمد عبد البصير، الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، الشيخ يوسف قاسم حلاوة، الشيخ العزب سامي، الشيخ ياسر الشرقاوي، الشيخ إسماعيل الطنطاوي، الشيخ محمد فتح الله بيبرس، الشيخ وليد الشرقاوي والشيخ محمد حشاد.