حالة الطقس غدا الأحد 4 سبتمبر.. اعتدال الحرارة ونشاط الرياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن طقس الغد سيكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، ووجود رمال مثارة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

الإسكندرية 31 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 23

كفر الشيخ 33 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 34 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 38 27

نخل 34 25

نويبع 39 27

طابا 35 27

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 43 27

أسوان 44 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.