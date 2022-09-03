الأرصاد الجوية تحذر السائقين: شبورة مائية خفيفة على الطرق غدا الأحد

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس على محافظة القاهرة غدًا الأحد، وحذروا من بعض الظواهر المتوقع حدوثها على بعض مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى معتدل الحرارة رطب ليلًا تلك المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة قائدي المركبات من الخروج في الصباح الباكر، إذ من المتوقع هطول شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت، أنه من المتوقع كذلك أن تظهر غدًا الأحد السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد في تخفيف الأجواء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع غدًا ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا وهو الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، وتنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 34 والمحسوسة 36، وفي الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36، وفي السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33، وفي جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41، وفي شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38، وفي جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.