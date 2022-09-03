«الأرصاد»: اعتدال درجات الحرارة ليلا.. وانتهاء فصل الصيف بعد 3 أسابيع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف أوشك على الانتهاء ويفصلنا عن فصل الخريف 3 أسابيع فقط، موضحة أن حالة الطقس بدأت في التحسن خلال فترات الليل حيث اعتدلت درجات الحرارة، ينما تتراوح درجات الحرارة فى النهار من 33 لـ34 درجة مئوية.

أهمية تناول السوائل والمرطبات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أنه رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة إلا أن المحافظات الجنوبية قد تصل الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية، موضحة أن تناول السوائل والمرطبات ضرورية في هذه الأوقات خاصة لمن يتعرضون للشمس المباشرة فترات طويلة.

رصد الظواهر الفلكية

فيما قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن السماء الصافية فى الصيف تساعد على متابعة الظواهر الفلكية على عكس الشتاء والخريف الذى يصعب فيهما رؤية تلك الظواهر ومتابعتها، موضحا أن الظواهر الفلكية ليست مرتبطة بالتغيرات المناخية كما يعتقد الكثير، فهي تحدث خارج الغلاف الجوي ولا تتأثر بما يحدث بداخله.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلة هاتفية أخرى لنفس البرنامج، أن الشهر الماضي شهد ظاهرة فلكية مهمة وهي اقتران كوكب عطارد مع قرص الشمس، مشيرا إلى أن الشهر الحالي سيشهد عددا من الظواهر الفلكية الأخرى.