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روسيا تشن هجوما على مدينة ميكولايف الأوكرانية وسماع دوي انفجارات

كتب:

محمد محمود موسى
01:49 م | السبت 03 سبتمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، أن روسيا شنت هجوما على مدينة ميكولايف، والتي شهدت العديد من الانفجارات، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا تحاول الهجوم علي محطة زابوريجيا تزامنا مع وجود البعثة الدولية للطاقة النووية، كما أسقطت القوات الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سوخري-25» في منطقة خيرسون.

وتتدهور الأوضاع في أوكرانيا وتحديدا في محطة زابوريجيا التي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المحطة.

وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل لاحقا.

 

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بقلم محمد محمود موسى