12وظيفة توفرها وزارة الشباب ضمن مبادرة توظيف مصر.. مرتبات مجزية

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة رنين في فرع مدينة السلام.

«الوطن» تستعرض الوظائف الشاغرة التي تطرحها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية على النحو التالي:

محاسب فرع ومراقب مخزون وكاشير من الوظائف المطلوبة

1- محاسب فرع (مؤهل عال)

2- موظف FMC (مؤهل عال)

3- مراقب مخزون (مؤهل عال)

4- كاشير (مؤهل فوق متوسط).

5- موظف خدمة عملاء (مؤهل فوق متوسط)

6- موظف مبيعات اجهزه كهربائية - موبيلات - أدوات منزلية - مفروشات (مؤهل فوق متوسط)

7- موظف أمن (مؤهل متوسط)

8- مراقب كاميرات (مؤهل متوسط)

9- مندوب توصيل (مؤهل متوسط)

10- فني تكييفات (مؤهل متوسط)

11- عامل مخزن (لا تشترط مؤهل)

12- عامل خدمات (لا تشترط مؤهل)

العنوان: السلام - 20 شارع السادات بجوار قسم أول مدينة السلام

موعد المقابلة: يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 من الساعة 1 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

أماكن العمل

مدينة السلام - عين شمس - المطرية - جسر السويس - الألف مسكن - مدينة نصر - وسط البلد - المقطم - الهرم - فيصل – أكتوبر.

الشروط المشتركة المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

- جميع المؤهلات (بدون مؤهل - مؤهل متوسط - مؤهل فوق متوسط - مؤهل عال)

- خبرة وبدون

- الحد الأقصى للسن 40 عامًا

- تحديد موقف الجيش

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

- حوافز شهرية

- عدد ساعات العمل 9 ساعات وتأمين طبي

- تأمين إجتماعي

- يوم إجازة في الأسبوع

- إجازات سنوية

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد

https://forms.office.com/r/mf7stnCYaf

عنوان الفرع: السلام - 20 شارع السادات بجوار قسم أول مدينة السلام

اللوكيشن: https://goo.gl/maps/a6EqMUsoSe7hFrgH6

للتواصل هاتفيا على تليفونات: 01118999362 / 01100905884 / 01116000224 / 01158245553 / 01154012422أو الواتساب: 01121220066

أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر https://bit.ly/3q58V5z