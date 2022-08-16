وظائف برعاية الشباب والرياضة بأحد المطاعم الشهيرة.. مرتب يبدأ من 3000 جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة، المساهمة في توفير فرص العمل والوظائف الخالية، للشباب والخريجين، بمنشآت القطاع الخاص، وبمرتبات وعمولات مجزية، في إطار جهود ودور الوزارة، ممثلة للحكومة في تخفيض معدلات البطالة.

الوظائف من خلال التعاون بين وزارتي الشباب وشركتي مايكروسوفت وكير

وتعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر» واليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة «مطاعم بافلو برجر» عن توفير العديد من فرص العمل للشباب الحاصلين على مختلف المؤهلات الدراسية، وبمرتبات تبدأ من 3 آلاف جنيه بفرع الشركة بمدينة نصر.

تفاصيل شروط وضوابط الحصول على الوظائف المتاحة

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية أهم التفاصيل من ضوابط وشروط الحصول على الوظيفة بـ مطاعم بافلو برجر على النحو التالي:

- الوظائف المتوفرة:

1- عضو فريق - كرو مطعم (مؤهل متوسط - خبرة أو بدون خبرة - طلاب كليات ومعاهد).

أماكن العمل في مدينة نصر والجيزة والقاهرة الجديدة

أماكن العمل:

مدينة نصر - مصر الجديدة - مدينتي - الشروق - الجيزة - القاهرة الجديدة - المنيل - القاهرة الجديدة.

-الشروط المشتركة:

• السن من 18 سنة إلى 40 سنة

• موقف واضح من التجنيد للخريجين

المميزات والحقوق:

• الراتب يبدأ من 3039 جنيها

• عدد ساعات العمل 9 ساعات.

• تأمينات طبية واجتماعية.

• حوافز.

• يوجد بدل للوقت الإضافي.

• فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://bit.ly/3PcSoab

-العنوان: 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافيه.

الميعاد: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 4 م.

-للتواصل على تليفون: 01114400518 أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3Qzv0Vp