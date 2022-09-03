«زابوريجيا» النووية تعلق أنشطتها في أوكرانيا جراء الأعمال العسكرية

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل بسبب القتال، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

رئيس «الطاقة الذرية»: الوضع معقد بالقرب من «زابوريجيا»

وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن الوضع في محيط محطة زابوريجيا النووية «معقد للغاية». وأضاف «غروسي»، خلال مؤتمر صحفي، أن 6 من خبراء الوكالة الذرية سيبقون في محطة زابوريجيا، مشددا على أن «الأمور جيدة في المحطة وأجهزة التشغيل تعمل، لكن الوضع في محيط زابوريجيا معقد للغاية».

وأشار إلى أن المحطة تعرضت لانقطاعات في التيار الكهربائي، بالإضافة إلى هجمات عدة استهدفتها.