موسكو تتهم كييف بالهجوم على محطة زابوريجيا رغم وجود البعثة الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا تقوم بتنفيذ هجوم على محطة زابوريجيا رغم وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

محاولة متكررة من أوكرانيا للسيطرة على محطة زابوريجيا

وفي وقت سابق، حاولت كييف الهجوم علي المحطة، لكن موسكو استهدفت العديد من المهاجمين الأوكرانيين أثناء محاولة الهجوم علي محطة زابوريجيا.

وتتدهور الأوضاع في محيط المحطة النووية التي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المحطة ما يثير مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية.