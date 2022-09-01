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البعثة الأممية للطاقة النووية تتراجع عن زيارة محطة زابوريجيا الأوكرانية

كتب:

أحمد عادل موسى
09:09 ص | الخميس 01 سبتمبر 2022
رافائيل جروسي

رافائيل جروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أنّ رافائيل جروسي، قائد البعثة الدولية للطاقة النووية إلى الأمم المتحدة، سيتوقف عن متابعة طريقه إلى محطة زابوريجيا، بسبب الهجمات الأوكرانية والقصف الروسي، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوريجيا

وانطلق الخبراء في مجال الطاقة الذرية، اليوم، من مدينة زابوريجيا لزيارة محطة للطاقة النووية تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، لتقييم أضرار ومخاوف حدوث كارثة إشعاعية.

وعلى جانب آخر، هاجمت القوات الأوكرانية محطة زابوريجيا، وردت عليها القوات الروسية، ما أسفر عن مقتل العديد من الأوكرانيين.

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بقلم أحمد عادل موسى