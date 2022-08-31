وفد «الطاقة الذرية» يصل زابوريجيا النووية وسط قلق دولي من استهدافها

وصل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى زابوريجيا في طريقه للمحطة النووية، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، روسيا، بالتوقف عن قصف الطرق المؤدية لمحطة زابوريجيا النووية، واتهمت كييف، موسكو بقصف منطقة قريبة من محطة زابوريجيا النووية.

أوكرانيا تطالب روسيا بالتوقف عن قصف المحطة النووية

ووصل وفد وكالة الطاقة الذرية إلى أوكرانيا أمس، وتوجه صباح اليوم إلى محطة زابوريجيا النووية في زيارة تستغرق أربعة أيام وسط مخاوف من تسرب إشعاعي بسبب أضرار لحقت بالمحطة.

وفد الطاقة الذرية توجه إلى المحطة النووية صباح اليوم

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية، وقال حاكم زابوريجيا الموالي لروسيا، إنه تم القبض على أوكرانيين خططوا لهجوم إرهابي على المحطة النووية.