درجات الحرارة اليوم الأحد 4-9-2022.. العظمى في القاهرة 34 درجة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تسجل اليوم العظمى في القاهرة الكبرى 34 والصغرى تصل لـ24 درجة مئوية، وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس حار رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية اليوم

وتتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، فضلًا عن وجود رمال مثارة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

الإسكندرية 31 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 23

كفر الشيخ 33 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 34 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 38 27

نخل 34 25

نويبع 39 27

طابا 35 27

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 43 27

أسوان 44 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.