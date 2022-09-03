محافظ سوهاج يتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث طريق «أخميم الجديدة»

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، الحالة الصحية لمصابي حادث طريق «سوهاج ـ البحر الأحمر» بمستشفى سوهاج الجامعي، والذي وقع صباح اليوم، عند مدخل مدينة أخميم الجديدة، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين.

رافق المحافظ خلال تفقد المصابين الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي بسوهاج.

واطمأن «الفقي» على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، حتى تماثلهم للشفاء، معربا للمصابين عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل، والعودة إلى أهلهم وذويهم سريعا.

وكان قد لقي شخصان مصرعهما وأصيب 31 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، على الطريق بـ«صينية الكولا» دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بانقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، عند «صينية الكولا» دائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، جارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا، كما تم تحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.