عرض «طير بينا يا قلبي» لـ ريم مصطفى خلال سبتمبر.. أول بطولة درامية مطلقة

تدخل الفنانة ريم مصطفى منافسات «off season» الدرامي، والذي ينطلق خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال مسلسل «طير بينا يا قلبي»، والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.

عرض المسلسل خلال سبتمبر الجاري

وتواصل ريم مصطفى التصوير على قدم وساق، بعدما تم تحديد موعد عرض العمل خلال شهر سبتمبر الجاري، ليدخل المنافسات مع العديد من المسلسلات المقرر عرضها خلال الشهر الجاري والفترة المقبلة، وأبرزها مسلسل «مهب الريح» للنجمة هند صبري.

مسلسل «طير بينا يا قلبي» تدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف، ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محسن محي الدين، وهالة فاخر، ودنيا ماهر، وأحمد صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومصطفى هريدي، وإبرام سمير، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار، وإنتاح أحمد عبدالعاطي.

تفاصيل مسلسل «دوبامين»

وانتهت ريم مصطفى مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد «دوبامين»، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محمد كيلانى، وباسل الزارو، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وإسراء رخا، وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشاركت ريم مصطفى في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «suits بالعربي» إلى جانب آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، ومصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهدى المفتي، وخالد كمال، وناردين فرج، وسلمى أبو ضيف، وملك بدوي، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.