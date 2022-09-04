أسعار الخضروات اليوم الأحد 4-9-2022 في الأسواق المصرية

كشف سوق العبور عن أسعار الخضروات اليوم، والتي يبحث عنها قطاع عريض من المستهلكين، نظرًا لأهميتها في جعل الجسم في حال أفضل والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب الحفاظ على البشرة والأظافر وإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها، فهي لا غنى عنها في أي بيت مصري.

واليوم الأحد 4 سبتمبر، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وذلك وفق الجولة الصباحية لها، إذ جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.25 و2.25 جنيه.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، في سوق العبور اليوم الأحد 4 سبتمبر.

سجل كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

بلغ سعر الفلفل الحامي بين جنيهين و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وفي الأسواق الشعبية وصلت قيمة أسعار الخضروات اليوم الأحد على هذا النحو:

-سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

- سجل سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد.

- وصل سعر كيلو البامية لـ22 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا 25 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- سجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.