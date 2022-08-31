أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 31-8-2022 في الأسواق المصرية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفوائد التي يحتاجها فهي مصدر غني للفيتامبينات والمعادن المهمة لتقوية المناعة، كما أنها مصدر للألياف والفيتامنيات الهامة مثل فيتامين «أ. ج. ه» والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم، كما أنها تحافظ على الجسم وتقوي جهاز المناعة، و تساعد في عملية الهضم لأنها تحتوي على الألياف المفيدة.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وذلك وفق الجولة الصباحية لها، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات، كما تراوح سعر البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الأسود بين 5.50 و7 جنيهات، وسجل سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد كما تراوح سعر الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، كما سجل سعر الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر كيلو البامية لـ22 جنيها كما سجل سعر كيلو الفاصوليا 25 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم في سوق العبور بين 2.5 حتى 4.5 جنيه، وسجل كيلو البطاطس بين 3 جنيهات حتى 5.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 حتى 2.25 جنيه، وسجلت الكوسة سعر يتراوح بين 4 جنيهات حتى 7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه حتى 3 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهان و3.5 جنيه، كما سجل الفلفل الرومي الصوب بين جنيهان حتى 4 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين جنيهان و3.5 جنيه، وسجل كيلو البامية بين 15 جنيها و20 جنيها.