أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2-9-2022 في الأسواق المصرية

تختلف أسعار الخضروات في الأسواق المصرية تأثرا بعدد من العوامل المختلفة، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في مختلف المنافذ، نظرا لأهميتها في الحفاظ على المناعة وإمداد الجسم بالفيتامنيات المختلفة التي يحتاجها، فهي تمد الجسم بمختلف المعادن والفيتامنيات مثل «أ. ج. ه. د» وكالسيوم وغيرها.

وتساهم الخضروات في الحفاظ على صحة الجلد والبشرة والشعر والأظافر، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وذلك وفق الجولة الصباحية لها، اليوم الجمعة 2 سبتمبر، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 5 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

ووصل سعر كيلو البامية لـ22 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفاصوليا 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

سجل سعر الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، و سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.75 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الحامي بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الكوسة في سوق العبور

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في سوق العبور اليوم الجمعة 2 سبتمبر.