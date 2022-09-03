أسعار الخضروات اليوم السبت 3-9-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الخضروات من أبرز العبارات التي يهتم بها المواطنون ويتطلعون للحصول عليها، نظرًا لأهميتها في جعل الجسم أفضل والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب الحفاظ على البشرة والأظافر وإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها، فهي لا غنى عنها في أي بيت مصري.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وذلك وفق الجولة الصباحية لها، اليوم السبت 3 سبتمبر، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد، ووصل سعر كيلو البامية لـ22 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا 25 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات، سجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، في سوق العبور اليوم السبت 3 سبتمبر.

سجل كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

بلغ سعر الفلفل الحامي بين جنيهين و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.25 و2.25 جنيه.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.