أسعار الخضروات اليوم الخميس 1-9-2022 في الأسواق المصرية

تعد الخضروات مصدر غني للفيتامينات وتقوية المناعة، وتحتوي على العديد من الألياف والفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، وحمض الفوليك، كما أنها تعمل على الحفاظ على الجسم للوقاية من الأمراض المختلفة وتسهيل عملية الهضم.

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وذلك وفق الجولة الصباحية لها، اليوم الخميس 1 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، كما تراوح سعر البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات، وسعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 5 و8 جنيهات، كما سجل سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد.

سعر الخيار في الأسواق

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البامية لـ22 جنيهًا، فيما سجل سعر الباذنجان الأسود بين 5.50 و7 جنيهات، والثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

جاء سعر كيلو الطماطم في سوق العبور بين 2.5 و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.75 جنيه.

بلغ سعر الفلفل الحامي بين جنيهين و3.75 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

جاء سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات.

سحل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.