«شرابي»: انتهاء نوه النقطة اليوم انفراجة كبيرة لإطلاق مئات مراكب الصيد

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، عن الانتعاش الكبير حالياً الذي تشهده حركة الصيد منذ يومين، وذلك جراء إقلاع عدد كبير من المراكب العاملة بمهنة الصيد للأبحار بمياه البحر الأبيض المتوسط لجلب الأسماك، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى انتهاء الموجة الحارة بشكل ملحوظ ونوة النقطة اليوم والتي تكون محملة برياح ساخنة من ناحية الشرق.

انتهاء نوة النقطة يطلق مئات المراكب

وأوضح «شرابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتهاء نوة النقطة تعتبر انفراجة كبيرة لإطلاق مئات المراكب للصيادين للخروج ضمن رحلات صيد والتي يستغرق بعضها يوماً وأخرى ثلاثة أيام حتى تصل لنحو 9 أيام لبعض عمليات الصيد عبر مراكب «الجر، والسنار».

نوة الرياح الغربية أقل ضراوة من نوة النقطة

وأضاف أن نوه النقطة هي من النوات التي تأتي مع نهاية فصل الصيف وتكون شديدة الحرارة ومحملة برياح ساخنة في الهواء تؤثر على عمليات الصيد بمياه البحر المتوسط بالبرلس، علاوة على أنها تبدأ من يوم 18 يوليو المنقضي من هذا العام حتى تسلم بحلول نوة الرياح الغربية وهي أقل ضراوة منها وتبدأ هبوبها مع حلول شروق شمس اليوم السبت 3 سبتمبر الجاري وتستمر على مدار ثلاثة أيام.