شرابي: تركيب مظلات بمراكب الصيد في البرلس لمواجهة أشعة الشمس

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، إن ارتفاع درجات الحرارة في تزايد منذ يومين، وهو الأمر الذي دفع عددا من الصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد داخل المسطح المائي ببحيرة البرلس لتركيب «مظلة» من القماش أعلى مراكب الصيد، بهدف الاحتماء بها من أشعة الشمس، والتي تسبب ضرراً عليهم خلال ساعات النهار.

حرارة مرتفعة

وأضاف شرابي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا الأمر حديث عهد أن يلجأ الصيادون لتركيب مظلات أعلى مراكبهم للاحتماء من حرارة الشمس في أمر يوحي أن المناخ يتغير مع مرور السنوات، وهو الأمر الذي يدفعنا للحفاظ على بحيرة البرلس من حدوث أي ضرر قد يسبب خللا بيئيا بها مثل إلقاء مخلفات للقمامة، أو أي أسماك نافقة، أو طيور المهاجرة للبحيرة والتي تتعرض للنفوق، بل نقوم باستخراجها من داخل البحيرة حفاظاً عليها.

بحيرة البرلس

الجدير بالذكر أن بحيرة البرلس هي إحدى البحيرات الشمالية التي تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ مساحتها نحو 112 ألف فدان وتقع على حدود 4 مراكز منها مطوبس، وسيدي سالم، والرياض، والبرلس، ويعمل بها نحو 50 ألف صياد بتلك المهنة التي تعتبر هي ميراث الآباء والأجداد منذ عشرات السنوات.