3 كليات متاحة في جامعة السويس للمرحلة الثالثة للتنسيق 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 شعبة أدبي، وأوضحت أن الكليات موجودة ضمن قائمة الكليات المتاحة، في تنسيق المرحلة الثالثة، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور توخي الدقة عند اختيار الرغبات.

كليات تربية متاحة لطلاب المرحلة الثالثة في جامعة السويس

نظراً لحاجة الطلاب، لمعرفة الكليات المتاحة في كل مرحلة حتى يتمكنوا من اختيار رغباتهم بسهولة ويسر، يقدم «الوطن» أسماء وأنواع الكليات المتاحة التي تعد فرصة للطلاب، ذلك وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

وضمت قائمة الكليات المتاحة للقسم الأدبي في جامعة السويس بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 كالتالي:

1- كلية تربية رياضية بنات السويس

2- كلية تربية شعبة تربية فنية السويس

3- كلية تربية رياضية بنين السويس

الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة السويس بعد قبول الرغبات

ووفقاً لموقع جامعة السويس، فإن موعد توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للجامعة، خلال الفترة من يوم 7-9-2022 إلى 29-9-2022، والتوقيت يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.