وزير الأوقاف: الاجتهاد يحتاج إلى إعداد كبير وليس كل واعظ فقيها

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن موضوع المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان «الاجتهاد ضرورة العصر: صوره وضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه»، تم اختياره بعناية، مؤكداً أن أهم زاوية يناقشها المؤتمر «من هم أهل الاجتهاد؟ هل أي شخص يمكن له أن يجتهد؟»، الإجابة لا لأن الاجتهاد لا بد أن يكون للتخصص فكل يجتهد في تخصصه.

جمعة: هناك فرق بين العالم المجتهد والمفتي والواعظ

وأضاف خلال مؤتمر للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين الذي يعقد في نهاية الشهر الجاري: «الاجتهاد يحتاج إلى إعداد كبير، فهناك فرق بين العالم المجتهد والمفتي والعالم الواعظ البكاء والقصاصين، فمن طلب الفقه ذهب إلى الفقهاء ومن طلب الوعظ يذهب لمن هو لديه تلك المهارة، فليس كل واعظ فقيها، وظل الناس يعرفون هذا لوقت طويل لكن في الفترة الأخيرة اختلطت الأمور.

وأكد وزير الأوقاف، أنه كلما زادت الثقافة عند الناس فهموا ذلك؛ فالفتوى لها مجالها، مضيفا: «من يحاول أن يقتحم دون علم يحتاج إلى تعديل ليس كل من عمل بالشأن الدعوي كلهم مفتون وليسوا مجتهدين، فما بالك بمن لم يحصل على أي علم أو ليس طريقه بالأساس».

وأشار «جمعة» إلى أن هناك مجموعة من الأبحاث المهمة المشاركة في المؤتمر وهناك محاور تم تقديمها للمؤتمر لمناقشة كل جوانب مسألة الاجتهاد، متابعاً: «هناك مجموعة من الأبحاث تم تدقيقها فنحن شركاء في هذه المسؤولية، وتذهب إلى 2 من المحكمين».

الضوابط الفقهية لإصدار النقود والعملات الإلكترونية

ولفت إلى أن هناك بحثاً مهماً يشارك به عناصر مهمة؛ ومنها بحث عن الضوابط الفقهية لإصدار النقود والعملات الإلكترونية، مؤكداً أن الضابط الأول هو توحيد جهة الإصدار النقدي وإناطة مسؤوليته للدولة، كما أن الأصل في النقود هو تحقيق ثبات نسبي، وألا يكون مصدراً للادخار النقدي وتحقيق الأرباح.

وتابع أن هناك بحثاً آخر عن موقع عن البيئة في التعامل مع الأحكام الشرعية.