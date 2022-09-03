قفزة في التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.. استثمارات وصلت إلى 20 مليار دولار

تعاون دائم ومستمر بين مصر والإمارات في عدد من المجالات المختلفة، خاصة في القطاعات الاستثمارية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات، ترسيخًا للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

وحسب خبراء الاقتصاد، فإن الإمارات تأتي في المركز الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر أكثر من 20 مليار دولار، فيما تجري حاليًا وفق خطط كشف عنها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، زيادتها إلى 35 مليار دولار عبر حزمة من المشروعات.

الاستفادة من التسهيلات المقدّمة من الحكومة المصرية

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك توجهًا كبيرًا من المستثمرين الإماراتيين إلى التوسّع بمشروعاتهم وحجم استثماراتهم بشكل واضح في مصر، للاستفادة من التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لكل المستثمرين خصوصاً الإماراتيين، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في الوقت الراهن بالأسواق المصرية، حيث يتوقع أن تصل نسبة نمو الاستثمار الإماراتي في مصر إلى 75% خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى أكثر من ألف شركة.

الاستثمارات الإماراتية تعتبر مصدراً مهماً من مصادر الدخل الأجنبي

وأكد «شعيب» أن الاستثمارات الإماراتية تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل الأجنبي، الذى يدعم من الاحتياطي النقدي الأجنبي، خاصة بعد التراجع في النقد بعد الصمود أمام أزمتين كبيرتين، وهما الصراع الروسي الأوكراني، والتي كان لها بالغ الأثر على احتياطات النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيردات السياحة، متأثرة بالصراع الروسي الأوكراني، تشكل الدولتان نحو 60% من السياحة الوافدة لمصر.

وشدّد على أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها الزيت والذرة والقمح، حيث يبلغ استهلاك مصر من القمح نحو 22 مليون طن، في حين أن الإنتاج المحلي لا يزيد على 11 مليون طن كحد أقصى، ويتم تدبير النسبة الباقية من الدولتين المتنازعتين، خاصة في ظل أن أوكرانيا تمد العالم بـ20% من احتياجات العالم من الحبوب و40% من احتياجات الذرة، موضحًا أن ضخ استثمارات إماراتية في السوق المصرية يسهم في زيادة خزانة الدولة من النقد الأجنبي، مما يسهم في تلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية واستيراد الخامات لتشغيل المصانع.

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والإمارات

وتابع «شعيب» أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أيضاً عن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والإمارات، حيث وصل حجم هذا التبادل إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للإمارات ارتفعت بشكل كبير وسجلت 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 340.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

تطور كبير في العلاقات بين البلدين

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية والإمارات، خصوصاً على مستوى التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021 / 2022، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدداً كبيراً من المصريين يعملون بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

وتابع أن مصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة، في عدد كبير من المجالات، أبرزها القطاع العقاري والصناعة، والتي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مصر ترحب بكل المستثمرين في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر على مدار السنوات والشهور الأخيرة وقعت مجموعة من اتفاقيات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الكثير من المجالات.