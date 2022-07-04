يبحث المواطنون الإماراتيون عن موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة وذلك ليكون لديهم الوقت الكافي لتجهيز أنفسهم لأداء الصلاة، حيث إنّ موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة يختلف عن غيره من الدول الأخرى، كما أنّ موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة يختلف من عام لآخر.

موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة

ومن المعروف أن عيد الأضحى المبارك 2022 يأتي في أول أيام التشريق، أي في اليوم التالي لوقوف الحجيج على جبل عرفات، وبدأ المسلمون في الأيام القليلة الماضية في تحري هلال شهر ذي الحجة 2022، وكثر البحث في محرك البحث جوجل في دولة الإمارات عن موعد شهر ذي الحجة 2022، وعيد الأضحى المبارك من أجل ومن ثم موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة، حيث إنّ للصلاة طقوس مميزة ومحددة يحتفل بها المسلمون في شتى أنحاء العالم.

موعد عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة

ويشار إلى أنّ عيد الأضحى في الإمارات هذا العام سيوافق موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية ومصر، إذ إنّ وقفة عرفات ستكون 8 يوليو الجاري وبالتالي ستكون أول أيام العيد يوم 9 يوليو من الشهر الحالي.

ويكون موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة كالتالي

موعد صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي 06:04 صباحا

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 05:59

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 05:59

موعد صلاة عيد الأضحى في أم القيوين 05:58

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة 05:56

موعد صلاة عيد الأضحى في العين 05:59

موعد صلاة عيد الأضحى في الفجيرة 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في جبل علي 06:01

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان 05:57

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة خليفة 06:04

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة زايد 06:09

موعد صلاة عيد الأضحى في خور فكان 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في دبا الفجيرة 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في دبا الحصن 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في بني ياس 06:04

موعد صلاة عيد الأضحى في الرويس 06:12

موعد صلاة عيد الأضحى في الذيد 05:57

موعد صلاة عيد الأضحى في مصفح 06:04

موعد صلاة عيد الأضحى في الشَّامْخَة 06:03