أفضل الأماكن للخروج في محافظة الغربية 2022.. حدائق وكورنيش طنطا

تعد محافظة الغربية، من المحافظات الواقعة على ضفتي نهر النيل، حيث يحدها من الغرب فرع رشيد، ومن الشرق فرع دمياط، وهي من المحافظات المستحدثة، وتتمتع بنطاق جغرافي مميز، وبها الكثير من الأماكن الحضارية، والمتنزهات، التي يقصدها الأسر والعائلات، لقضاء العطلات الرسمية والأسبوعية بها.

فرعا نهر النيل

حيث تقع مدينة كفر الزيات، وبسيون، على الجانب الغربي للمحافظة، ويمر من خلالهما نهر النيل فرع الرشيد، ومدينة زفتى وسمنود ويمر من خلالهما نهر النيل فرع دمياط، مما يجعل تلك المدن مقصدا من المواطنين لقضاء العطلات الرسمية والأسبوعية، على الكورنيش، أو الحدائق المقامة على ضفاف نهر النيل.

وتتمتع كفر الزيات بعدة أماكن، منها نادي كفر الزيات الرياضي، المطل على نهر النيل، وأيضا مرسى للمراكب النيلية، للتنزه بها، بجانب كورنيش النيل الممتد على مسافة كبيرة، ويتخلله عدة حدائق مزودة بملاهي للأطفال، وأماكن جلوس للأسر والعائلات، ويأتي إليها المواطنون من القرى والمدن المجاورة، بجانب نادي الشركة المالية والصناعية، حيث مساحات كبيرة من الخضرة، وحمامات السباحة، وبعض الملاعب الرياضية.

أماكن الفسح والحدائق بطنطا

أما عن مدينة طنطا، يوجد بها العديد من الأماكن التي يقصدها المواطنون، منها شارع 306 المقام بمنطقة الاستاد، وكورنيش طنطا، ومنطقة المطاعم المتنقلة بجوار مجمع كليات سبرباي، وبعض من دور السينمات، ومسجد السيد البدوي، حيث تم تطويره وأصبح مقصداً سياحيا للمحافظة، وعدد من المولات التجارية، الكبيرة التي تم إنشاؤها مؤخرا، مثل المنطقة اللوجيستية، في سبرباي، وكاروفور في طريق المحلة - طنطا.