كورنيش طنطا يستضيف أولى فعاليات مبادرة «دراجتك صحتك» بالغربية

انطلقت اليوم، من كورنيش طنطا، أولى فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «دراجتك صحتك»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي حدد بدورة مجموعة من المسارات الآمنة بشوارع ومدن المحافظة، وتخصيص ساعات كل يوم جمعة لإتاحة الممارسة الحرة والآمنة للمواطنين من مختلف المراحل العمرية.

طارق رحمي: تحديد مسارات آمنة لممارسة رياضة ركوب الدراجات

وأكد «رحمي» في اجتماع تحضيري لتنفيذ المبادرة في وقت سابق، أن مبادرة «دراجتك صحتك»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لها أكبر الأثر في نشر رياضة الدراجات لتصبح أسلوب ونمط حياة للمواطنين ولذلك قامت المحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لبحث المسارات الآمنة التي يمكن تنفيذ المبادرة بها بمختلف المراكز والمدن وتتوافر بها شروط الأمان التي تتيح ممارسة آمنة للرياضة.

وتمركزت المسارات كمرحلة أولى في مدن طنطا، المحلة الكبرى، بسيون وزفتى، وجار تعميمها في كافة مدن المحافظة، ففي مدينة طنطا وقع الاختيار على كورنيش طنطا من كلية الهندسة وحتى سكة المحلة، وشارعي جمال عبدالناصر وعبدالحي بالمحلة الكبرى، وفي مدينة بسيون وقع الاختيار على طريق «بسيون - صا الحجر»، وطريق الرياح العباسي داخل مدينة زفتى.