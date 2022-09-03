رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. إليك قائمة بالأماكن الشاغرة

انطلق، اليوم السبت، تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للالتحاق بالجامعات، بحد أدنى 205 درجات بما يعادل نسبة 50%، لطلاب القسمين الأدبي والعلمي بشعبيته العلوم والرياضة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة إلى يوم 7 من الشهر الجاري.

وحددت وزارة التعليم العالي، ضوابط اختيار الكليات للطلاب وتدوينها عبر رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، موضحة أنه على الطالب اختيار 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة بهذه المرحلة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحله الثالثة 2022

وحددت وزارة التعليم العالي، خطوات التنسيق من خلال رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحله الثالثة 2022، بدخول الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري الخاص به والموجود على شهادة النجاح، وعدد الرغبات المتاحة له.

وحذرت الوزارة، في بيان، الطلاب وذويهم من الكيانات الوهمية التي تدعي منح شهادات علمية معتمدة، بخاصة أنها أعلنت عن الكليات والجامعات المعاهد المعتمدة رسمياً في مختلف التخصصات العلمية سواء الخاصة أو الحكومية، بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كما حددت وزارة التعليم العالي، الأماكن الشاغرة للقسمين الأدبي والعلمي، في الكليات والمعاهد الحكومية للطلاب، قبل الدخول على رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحله الثالثة 2022، ومن بينها كليات الآداب والحقوق وكليات التكنولوجيا، والتربية النوعية، والتربية طفولة، والخدمة الاجتماعية، فضلا عن العديد من المعاهد المتخصصة، إلى جانب كليات التربية الموسيقية والتربية الرياضية للبنين والتربية الرياضية للبنات.

ونوهت بأن بعض الكليات تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القدرات الخاصة، والتي تم أداؤها سلفا، مشيرة إلى فتح باب التحويل لطلاب المرحلة الثالثة 2022 بعد إعلان نتيجة التنسيق رسمياً، إذ ستكون التحويلات في حدود النسبة المحددة بـ10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكليات المراد التحويل إليها.