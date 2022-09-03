الرقم السري لتنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف طرق الحصول عليه 

كتابة الرقم السري لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني شرط أساسي لاستكمال باقي خطوات تسجيل الرغبات، وبدونه لا يمكن للطالب اختيار الكليات التي يريد الالتحاق بها، لذا يتساءل كثيرون عن طرق الحصول عليه، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذه السطور، خاصة أنه تساؤل يشغل بال أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة.

ما هو الرقم السري لتنسيق المرحلة الثالثة 2022؟

قالت وزارة التعليم العالي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، إن الرقم السري لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكن للطالب الحصول عليه من استمارة النجاح التى تسلمها الطالب من المدرسة والمكتوب بها الرقم السري، موضحة أن الطالب يكتبه مع رقم الجلوس عند تسجيل الرغبات.

وشددت الوزارة على جميع طلاب المرحلة الثالثة بضرورة عدم اطلاع أي شخص آخر على الرقم السري للتنسيق، باعتباره رقم خاص بكل طالب، لافتة إلى أنها أعلنت عن جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المعتمدة رسمياً عبر موقعها الرسمي ليتثنى لجميع أولياء الأمور معرفتها جيداً، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

لا تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية

وأضافت وزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، ويجب التأني عند كتابة الرغبات وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، موضحة أن هناك 75 رغبة متاحة للطالب على الموقع، ويمكن له تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وأكدت الوزارة أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات تختلف طبقاً للشعب العلمية والأدبية، لافته إلى فتح باب التحويلات عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق وذلك للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وأعلنت النتيجة في حدود النسبة المُقررة.

ونوهت إلى أن النسبة المقررة للتحويلات هي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية «أ» والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.