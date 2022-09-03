كليات الحقوق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بمحافظات مصر

تعد كليات الحقوق في مختلف محافظات مصر واحدة من أهم الفرص للطلاب خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 «العلمي» و«الأدبي»، والتي انطلقت اليوم، وذلك لما لها من مستقبل مهني، ولكن لم يعد متاح التقديم فيها إلا عن طريق نظام الانتساب الموجه فقط، وذلك من خلال 13 جامعة على مستوى محافظات مصر.

13 كلية حقوق في تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كليات الحقوق المتاحة خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في محافظات مصر، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، موضحة أن كليات الحقوق متاحة عبر 13 جامعة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الكليات 2022، ولكن بنظام الانتساب الموجه فقط.

وتفتح المرحلة الثالثة الطريق أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بحد أدنى 205 درجة ونسبة 50%، القسمين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى الناجحين مؤخرا في الثانوية العامة الدور الثاني، وذلك للالتحاق بالكليات المتاحة أمامهم ومن بينها «الحقوق - انتساب».

كليات الحقوق المتاحة في جامعات مصر خلال المرحلة الثالثة

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن تنسيق المرحلة الثالثة يضمن فرصا للالتحاق بكليات الحقوق في 13 جامعة بنظام الانتساب الموجه، وهي:

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسوان

- كلية الحقوق انتساب موجه مدينة السادات

- كلية الحقوق انتساب موجه حلوان

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة سوهاج

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة طنطا

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسيوط

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة عين شمس

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنصورة

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بني سويف

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم.