89 كلية متاحة لطلاب القسم الأدبي في المرحلة الثالثة 2022.. اعرفها

يبدأ الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، من السبت 3 سبتمبر 2022، استقبال طلبات الطلاب في المرحلة الثالثة من الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، وكذلك الناجحين في الدور الثاني، لتسجيل رغباتهم في جميع الشعب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن المتاحة في الكليات الحكومية، لطلاب لقسم الأدبي كالتالي:

كليات بها أماكن متاحة للقسم الأدبي

1- التربية النوعية موسيقية- دمياط.

2- تربية نوعية فنية - مطروح.

3- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - طيبة.

4- تربية نوعية موسيقية- أسوان.

5- تربية (تعليم ابتدائي)- العريش.

6- تربية (طفولة) العريش.

7- تربية رياضية- بنات العريش.

8- تربية نوعية موسيقية- القاهرة.

9- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

10- تربية رياضية- بنات السويس.

11- التربية نوعية فنية المنصورة - منية النصر.

12- التربية رياضية- بنات أسوان.

13- التربية موسيقية- حلوان.

14- التربية نوعية فنية - عين شمس.

15- التربية نوعية موسيقية - عين شمس.

16- تربية رياضية - بنين العريش.

17- تربية نوعية فنية- الإسكندرية.

18- تربية رياضية بنين قناة السويس -الإسماعيلية.

19- تربية نوعية موسيقية- بورسعيد.

20- تربية رياضية- بنات الوادي الجديد.

21- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى- المنصورة.

22- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية

23- تربية شعبة تربية فنية- السويس.

24- تربية رياضية بنات - الفيوم.

25-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - شرق بورسعيد.

26- تربية رياضية- بنين مطروح.

27- تربية نوعية موسيقية - المنصورة.

28- تربية رياضية - بنين الزقازيق.

29- تربية رياضية - بنات الزقازيق.

30 - تربية نوعية- فنية الفيوم.

31- تربية نوعية موسيقية المنصورة - بميت غمر.

32- تربية رياضية - بنين طنطا.

33- تربية رياضية - بنات طنطا.

34- تربية نوعية - فنية دمياط.

35- تربية رياضية - بنين بورسعيد.

36- تربية نوعية فنية بالقاهرة.

37- تربية رياضية- بنين كفر الشيخ.

38- تربية رياضية - بنات كفر الشيخ.

39- تربية رياضية - بنات المنصورة.

40- تربية نوعية- أسوان.

41- تربية نوعية فنية - أسوان.

42- تربية- العريش.

43- تربية رياضية - بنات الإسكندرية.

44- تربية (تعليم ابتدائي) - الوادي الجديد.

45- تربية رياضية - بنين حلوان.

46- تربية رياضية بنات - حلوان الجزيرة.

47- تربية فنية حلوان -الزمالك.

48- تربية نوعية فنية -جنوب الوادي.

49- تربية نوعية موسيقية- جنوب الوادي.

50- تربية رياضية بنين المنوفية - بشبين الكوم.

51- تربية رياضية- بنين المنصورة.

52- تربية رياضية - بنين دمياط.

53- تربية رياضية - بنات بورسعيد.

54- تربية نوعية موسيقية- أسيوط.

55- تربية رياضية بنات قناة السويس -الإسماعيلية.

56- تربية نوعية فنية- بورسعيد.

57- تربية رياضية بنات أسيوط.

58- تربية رياضية - بنين أسيوط.

59- تربية -تعليم ابتدائي أسوان.

60- تربية رياضية بنات - جنوب الوادي.

61- تربية رياضية بنين - جنوب الوادي.

62- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.

63- تربية نوعية فنية- سوهاج.

64- تربية نوعية موسيقية - سوهاج.

65- تربية رياضية بنين - الوادي الجديد.

66- تربية نوعية - سوهاج.

67- تربية رياضية - بنين السويس.

68- تربية نوعية فنية - ميت غمر بالمنصورة.

69- تربية رياضية بنات - سوهاج.

70- تربية رياضية بنين - سوهاج.

71- تربية نوعية فنية المنوفية - أشمون.

72- تربية نوعية موسيقية - المنوفية.

73- تربية رياضية بنين - مدينة السادات.

74- تربية رياضية بنات - مدينة السادات.

75- تربية نوعية فنية - بنها.

76- تربية رياضية بنين بنها.

77- تربية نوعية موسيقية بنها.

78- تربية نوعية فنية بالنوبارية دمنهور.

79- تربية رياضية- بنين المنيا.

80- تربية رياضية بنات - المنيا.

81- تربية موسيقية قناة السويس - الإسماعيلية.

82- تربية رياضية بنين - الفيوم.

83- تربية نوعية موسيقية- المنيا.

84- تربية نوعية فنية- كفر الشيخ.

85- تربية نوعية موسيقية - كفر الشيخ.

86- تربية رياضية بنين - بني سويف.

87- تربية رياضية بنات- بني سويف.

88- تربية نوعية موسيقية بالنوبارية دمنهور.

89- تربية نوعية موسيقية - مطروح.