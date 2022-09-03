كليات متاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022.. تسجيل الرغبات بحد أدنى 50%

انطلق اليوم تنسيق المرحلة الثالثة 2022، بحد أدنى 50% لطلاب القسم العلمي والأدبي، وليسجل الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وأعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022 التي يصل إجمالها إلى نحو 300 كلية، ونستعرض فيما يلي أبرز الكليات المتاحة منها وهي 194 كلية:

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

1- آداب انتساب موجه بني سويف.

2- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

3- كلية آداب انتساب موجه العريش.

4- تربية رياضية بنات بني سويف.

5- تربية نوعية فنية الفيوم.

6- تربية رياضية بنات أسوان.

7- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

8- آداب انتساب موجه أسيوط.

9- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

10- تربية العريش رياضة.

11- تربية نوعية فنية بورسعيد.

12- تربية نوعية فنية دمياط.

13- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

14- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

15- تربية نوعية موسيقية أسوان.

16- تربية شعبة تربية فنية السويس.

17- تربية رياضية بنين العريش.

18- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

19- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

20- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

21- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.

22- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

23- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

24- حقوق انتساب موجه أسوان.

25- تربية رياضية بنين سوهاج.

26- تربية مطروح رياضة.

27- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

28- حقوق انتساب موجه مدينة السادات.

29- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

30- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.

31- تربية نوعية فنية أسوان.

32- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

33- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضة.

34- تربية رياضية بنات سوهاج.

35- تربية رياضية بنات السويس.

36- تربية نوعية فنية سوهاج.

37- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

38- تربية رياضية بنات بور سعيد.

39- تربية أسوان رياضة.

40 - تربية الوادي الجديد رياضة.

41- تربية دمياط رياضة.

42- تربية (طفولة) العريش.

43- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

44- تربية نوعية فنية بنها.

45- تربية رياضية بنين مدينة السادات.

46 - تربية نوعية فنية المنصورة.

47- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

48- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

49- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.

50- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

51- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.

52- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.

53- تربية نوعية موسيقية المنيا.

54- تربية رياضية بنات الفيوم.

55- تربية رياضية بنين بني سويف.

56- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

57- تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

58- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

59- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

60 - الآداب - انتساب موجه المنيا.

61- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

62- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة.

63- تربية فنية المنيا.

64- تربية رياضية بنات العريش.

65- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة.

66- تربية رياضية بنات بنها.

67- تربية موسيقية حلوان.

68- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

69- تربية كفر الشيخ رياضة.

70- تربية نوعية موسيقية طنطا.

71- تربية رياضية بنين طنطا.

72- تربية رياضية بنين مطروح.

73- تربية رياضية بنات مدينة السادات.

74- خدمة اجتماعية أسيوط.

75- آداب انتساب موجه حلوان.

76- حقوق انتساب موجه حلوان.

77- تربية رياضية بنات المنصورة.

78- تربية نوعية أسوان.

79- تربية نوعية فنية عين شمس.

80- تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

81- تربية نوعية عين شمس.

82- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

83- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

84- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

85- آداب انتساب موجه الفيوم.

86- تربية رياضية بنين حلوان.

87- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

88- تربية فنية حلوان بالزمالك.

89-تربية نوعية فنية القاهرة.

90- تربية بني سويف رياضة.

91- تربية المنيا رياضة.

92- تربية السويس رياضة.

93- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.

94- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

95- تربية أسيوط رياضة.

96- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.

97- تربية جنوب الوادي رياضة.

98 - تربية سوهاج رياضة.

99- تربية رياضية بنين المنصورة.

100- خدمة اجتماعية أسوان.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

101- تربية رياضية بنين الإسكندرية.

102- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

103- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

104- حقوق انتساب موجه سوهاج.

105- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.

106- تربية نوعية فنية أسيوط.

107- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

108- تربية رياضية بنات أسيوط.

109- تربية رياضية بنين أسيوط.

110- تربية أسوان

111- تربية رياضية بنين جنوب الوادي

112- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

113- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

114- تربية رياضية بنين بور سعيد.

115- تربية نوعية بور سعيد.

116- آداب انتساب موجه دمياط.

117- تربية (طفولة) أسوان.

118- آداب انتساب موجه أسوان.

119- تربية رياضية بنات طنطا.

120- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.

121- تربية رياضية بنين أسوان.

122- تربية نوعية فنية طنطا

123- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

124- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.

125- تربية رياضية بنين الزقازيق.

126- تربية رياضية بنات الزقازيق.

127- تربية نوعية فنية الزقازيق.

128- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

129- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

130- أقتصاد منزلي حلوان.

132- تربية رياضية بنين بنها.

133- تربية نوعية المنوفية بأشمون.

134- حقوق انتساب موجه بنها.

135- تربية نوعية بنها.

136- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

137- تربية نوعية دمياط.

138- تربية (طفولة) الوادي الجديد.

139- تربية (طفولة) سوهاج.

140- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

141- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.

142- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

143- تربية (طفولة) السويس.

144- تربية نوعية الفيوم.

145- تربية نوعية سوهاج.

146- تربية رياضية بنين السويس.

147- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أكتوبر التكنولوجية علوم.

148- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التكنولوجية رياضة بأكتوبر.

149- تربية نوعية مطروح.

150- آداب انتساب موجه بور سعيد.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

151- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم.

152- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة.

153- تربية رياضية بنات دمياط.

156- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.

157- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.

158- تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

159-تكنولوجيا الصناعة والطاقة -الفيوم - «دمو» جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

160- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

161- آداب انتساب موجه دمنهور.

162- آداب انتساب موجه عين شمس.

163- آداب انتساب موجه المنصورة.

164- آداب انتساب موجه بنها.

165- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

166- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

166- آداب انتساب موجه طنطا.

167- آداب انتساب موجه سوهاج.

168- حقوق انتساب موجه طنطا.

169- حقوق انتساب موجه أسيوط.

170- حقوق انتساب موجه القاهرة.

171- حقوق انتساب موجه عين شمس.

172- حقوق انتساب موجه المنصورة.

173- حقوق انتساب موجه بني سويف.

174- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

175- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

176- تربية رياضية بنين الفيوم.

177- تربية رياضية بنين المنيا.

178- تربية رياضية بنات المنيا.

179- تربية نوعية فنية مطروح.

180- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

181- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

182- تربية نوعية موسيقية مطروح.

183- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

184- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

185- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.

186- تربية نوعية موسيقية بنها.

187- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

188- تربية نوعية موسيقية دمياط.

189- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

190- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

191- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.

192- آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

193- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

194- تربية نوعية موسيقية عين شمس.