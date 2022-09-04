نجل بريتني سبيرز يدافع عن جده في خلافه مع والدته: لا يستحق الكراهية

كشف جايدن، نجل بريتني سبيرز عن سبب عدم حضوره هو وشقيقه شون حفل زفافه والدته على سام أصغري، يونيو الماضي، وذلك في مقابلة مع «ديلي ميل» ستذاع على قناة «آي تي في»، يوم الجمعة المقبل.

قال جايدن، الذي ظهر في المقابلة مع والده كيفين فيدرلاين: «في ذلك الوقت لم يكن الوقت مناسبًا للذهاب.. أنا لا أقول إنني لست سعيدًا من أجلها».

وأضاف جايدن في حواره: «أنا سعيد حقًا من أجلهم ، لكنها لم تدع العائلة بأكملها، وبعد ذلك إذا كنت سأكون أنا وشون فقط ، فأنا لا أرى كيف سينتهي هذا الوضع بعلاقات جيدة»، وتطرق أيضا إلى الخلافات بين بريتني سبيرز وعائلتها، خاصة مع والدها جيمي سبيرز بالإضافة إلى والدتها وأشقائها.

نجل بريتني سبيرز: جدي لا يستحق الكراهية والهجوم

وأوضح في حديثه عن الخلاف بين بيرتني سبيرز ووالدها: «في البداية كان يحاول فقط أن يكون مثل أي أب، وترك ابنته تتابع حلمها في أن تصبح نجمة، لكنني أعتقد أنه ربما استمرت الوصاية لفترة طويلة، ربما كانت أمي غاضبة جدًا من الموقف برمته كانت تعمل لفترة طويلة، كان ينبغي أن تأخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء».

وقال إن جده لا يستحق كل الكراهية والهجوم من جمهور والدته، وإن العائلة لم تكن تستغلها، «إنهم ليسوا أشخاصًا سيئين إنهم يعرفون ما نمر به الآن ويريدون أن يكون مستقبلنا ما نريده أن يكون، يريدون فقط مراقبتنا، جدتي وخالي بريان جزء جيد من حياتنا لقد علموني كيفية التعامل مع الكثير من الأشياء في حياتي».

بريتني سبيرز تهاجم نجليها وطليقها بعد الحديث عن أزمتهم العائلية علنا

وكان آثار الجزء الأول من المقابلة التي أجراها زوج بريتني سبيرز السابق والد نجليها، كيفين فيدرلاين، غضبها بسبب حديثه عن توتر علاقة نجليه بوالدتهما وعد رغبتهم في رؤيتها، وبعد ساعات من نشر المقابلة ، ردت بريتني في بيان عبر حسابها على «إنستجرام»، «حبي لأولادي ليس له حدود ويحزنني بشدة أن أعرف إنني لم أكن على مستوى توقعاتهم كأم.. وربما في يوم من الأيام يمكننا أن نلتقي وجهاً لوجه ونتحدث عن هذا بصراحة».