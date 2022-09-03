أفضل الأماكن للخروج في مرسى مطروح 2022.. يخوت وشواطئ ومتاحف

تستقبل مدينة مرسى مطروح أعدادا غفيرة من المصطافين يومياً للاستمتاع بالمصيف والمعالم السياحية الجميلة، في مطروح، قادمين من مختلف المدن والمحافظات لتغيير الجو، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتنشر «الوطن» أفضل الأماكن للخروج في مرسى مطروح 2022، كخريطة الفسح يستفيد منها زوار مطروح، في المصيف، من الأسماء والأماكن الجميلة، خاصة من يزورون مطروح للمرة الأولى، ولا يعرفون معالمها.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ «الوطن»، اليوم، إن أفضل الأماكن للخروج في مرسى مطروح 2022، هي الشواطئ الجميلة الفيروزية والسباحة بها والاستمتاع برؤية المناظر الطبيعية الخلابة بها من الرمال البيضاء الناعمة وألوان البحر المتدرجة، من شاطئ عجيبة غربا وحتى شاطئ روميل ومينا حشيش شرقاً.

أفضل الأماكن للخروج في مرسى مطروح 2022

وحول أفضل الأماكن للخروج في مرسى مطروح 2022، قال أشرف فؤاد من العاملين في قطاع السياحة بمطروح لـ«الوطن»، أن هناك أماكن متنوعة وهي كالآتي:

- حمام كليوباترا غرب مطروح.

- صخرة ليلى مراد بشاطئ الغرام.

- هضبة عجيبة.

- متحف كهف روميل ويعود تاريخ الحرب العالمية الثانية.

- السيرك القومي على كورنيش مرسى مطروح.

- متحف آثار مطروح بجوار مكتبة مصر العامة.

- الملاهي للأطفال والكبار على كورنيش مطروح.

- سينما السلام أمام عمر أفندي بمطروح.

- سوق ليبيا من أشهر الأماكن السياحية بمطروح.

- اليخوت في البحر من الميناء الغربي.

أماكن المطاعم والكافتيريات في مطروح

وتنشر «الوطن» ضمن أفضل أماكن الفسح في مرسى مطروح، تفاصيل عن المطاعم والكافتيريات السياحية والتي يقصدها المصطافون طبقاً لتمارة محمد مدير شركة سياحة بمطروح لـ«الوطن»، وهي كالتالي:

- مطاعم بدوية في شارع الإسكندرية وكورنيش مطروح وشارع الجلاء.

- مطاعم أسماك وسط مدينة مرسى مطروح.

- مطاعم مشويات وكشري شارع إسكندرية وعلم الروم.

- كافتيريات سياحية بكورنيش مرسى مطروح.