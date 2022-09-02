إقبال كبير على شواطئ مطروح في «الويك إند».. فسحة وألعاب مائية

تشهد شواطئ مرسى مطروح إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في ظل استمرار توافد المصطافين من خلال رحلات اليوم الواحد من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بالشواطىء التي تطل على سواحل البحر المتوسط خلال موسم الصيف، بجانب أهالي مطروح الذين يحرصون على التنزه على البلاجات في يوم العطلة الرسمية.

إقبال كبير على شواطئ مطروح في «الويك إند»

وقال أشرف فؤاد من العاملين على شاطئ روميل بمطروح، لـ«الوطن»، إن شاطئ روميل من أقدم وأكبر الشواطىء في مطروح، ويجذب جميع الشرائح من المجتمع لقربة من وسط المدينة وأسعاره الزهيدة، إذ يصل سعر الشمسية و4 كراسي وترابيزة لـ 100 جنيه.

ويتميز شاطئ روميل بأنه نظيف وواسع، وبه كافتيريات ودورات مياه وأماكن لركن السيارات داخل وخارج الشاطىء، وغطاسين لحماية المصطافين خلال استمتاعهم داخل البحر، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لنزول الأطفال دون الخوف عليهم من الأمواج العالية، ويتضمن أيضًا ألعاب البحر للكبار والصغار.

وتتميز شواطئ مرسى مطروح بالمياه الفيروزية التي تخطف الأبصار من جمالها، طبقًا لمحمد خليفة مرشد سياحي بمطروح، مؤكدًا لـ«الوطن» أن مرسى مطروح شواطئها نظيفة وصديقة للبيئة وألوانها الطبيعية تجذب كل من يراها.

أشهر شواطئ مطروح

ومن أشهر شواطئ محافظة مطروح، حسب تصريح صباح توفيق مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، هو شاطئ عجيبة، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ الغرام وشاطئ كليوباترا وشاطئ الليدو وشاطئ العوام، وشاطئ روميل، وشاطئ الفيروز، وشاطئ مينا حشيش، وشاطئ الرميلة، والشواطئ الواقعة على الكورنيش الجديد بطول 9 كم من بوتو مطروح وحتى عجيبة.