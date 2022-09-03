مصر وأمريكا تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» والفرقاطة «الجلالة» مع المدمرة الأمريكية «USS DELBERT D.BLACK».

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، التي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة أي تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

يذكر أنَّ التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية، الذي تمّ تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة، مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والأمريكية.