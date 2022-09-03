بدائل كليات التجارة في المرحلة الثالثة بالمحافظات.. نظم ومعلومات إدارية

بمجرد الإعلان عن الأماكن الشاغرة في الكليات خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وغياب كليات تجارة عن تلك المرحلة فأصبحت البدائل المتاحة هي الخيار الأمثل لطلاب تلك المرحلة لعل أبرز تلك البدائل هي المعاهد العليا للنظم والمعلومات الإدارية بكافة أقسامها الشبيهة بكليات التجارة.

أماكن شاغرة بالمعهد العالي للنظم والمعلومات الإدارية

وبحسب ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور في مؤتمر صحفي عن الأماكن الشاغرة في تنسيق الكليات المرحلة الثالثة، بالمعهد العالي للنظم والمعلومات الإدارية، حيث يقبل المعهد خريجي مدارس الصناعة بمجموع 74.14% بينما يقبل خريجي مدارس التجارة بمجموع 67% وجاء تنسيق العام الماضي بالنسبة للثانوية العامة الشعبة الأدبية بمجموع 57% والشعبة العلمية بمجموع 55%.

المؤهلات التي يقبلها معهد نظم ومعلومات

يقبل معهد نظم ومعلومات طلاب الثانوية العامة، ولكن بتنسيق يتغير كل عام، وخريجي دبلوم معهد السكرتارية، ودبلوم الثانوي الصناعي الخمس سنوات أو الثلاث سنوات، ودبلوم الثانوي التجاري خمس سنوات أو ثلاث سنوات، كما يحصل الطالب بعد إتمام الدراسة بالمعهد على شهادة البكالوريوس، وبعد الدراسة يستطيع الطالب فهم وتصميم البرامج وتشغيل نظم الحاسبات ويعمل المعهد على إمداد المجتمع بأخصائيي نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

الأماكن الشاغرة في معاهد النظم والمعلومات الإدارية خلال المرحلة الثالثة

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات.

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

المعهد التكنولوجي العالي فرع مرسى مطروح.

المعهد الكندي العالي للإدارة بـ6 أكتوبر.

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش.

معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة.

أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط – الإسكندرية.

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية – القاهرة الجديدة.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ 6 أكتوبر.

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – الإسكندرية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه – الجيزة.

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف- الإسكندرية.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر- محافظة دمياط.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج

مجالات العمل لخريجي معهد النظم والمعلومات الإدارية

عند الانتهاء من الدراسة بمعهد النظم والمعلومات يجد الطالب أمامه العديد من الفرص التي يتيحها سوق العمل وهناك عدد من الوظائف منها:

1- مبرمج.

2- أخصائي أمن المعلومات.

3- أخصائي قواعد بيانات.

4- محلل لنظم الحاسب والبيانات.