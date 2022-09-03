الكليات المتاحة بجامعة أسيوط في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يبحث طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عن الكليات المتاحة في جامعة أسيوط، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الكليات المتاحة في جامعة أسيوط بعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأعلن الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاحة في جامعة أسيوط بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والتي جاء من بينها كلية خدمة اجتماعية «انتساب موجه».

كما شملت الكليات المتاحة في جامعة أسيوط بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية 2022، كلية تربية رياضية وكلية آداب انتساب موجه.

وتشغل المعاهد جانبا هاما في الكليات المتاحة في جامعة أسيوط ومن بينها «معهد تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات».

كليات التكنولوجيا في جامعة أسيوط في المرحلة الثالثة 2022

فيما تضمنت كليات التكنولوجيا المتاحة في جامعة أسيوط بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية 2022، «كلية التكنولوجيا العلوم الصحية»، و«الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط».